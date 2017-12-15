لأول مرة.. بالصور.. تصنيف أربع سيارات كهربائية ضمن المركبات صاحبة أفضل محرك

متابعات(صدى):

صنف واحد من أبرز المراكز البحثية في عالم صناعة السيارات أربع مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية، ضمن قائمة عام 2018 أفضل 10 محركات للمرة الأولى على الإطلاق منذ بدء التصنيف قبل 24 عامًا.

وتصنف قائمة ” واردز أوتو ” أفضل محركات المركبات التي يقل سعرها عن 50 ألف دولار والمقرر طرحها في السوق الأمريكي مع نهاية الربع الأول من عام .

وشمل التصنيف سيارة ” شيفروليه بولت ” الكهربائية كليًا، و ” كرايسلر باسيفيكا ” الهجينة، و ” تويوتا كامري ” الهجينة، و ” هوندا كلاريتي ” التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وقال كبير الباحثين في ” واردز أوتو ” لـ ” سي إن بي سي ” إن الفريق الذي عكف على تصنيف المحركات لم يخطط لإدراج الكثير من السيارات الكهربائية في القائمة، لكنه ركز بشكل أساسي على قدرة المحركات في توليد القوة الدافعة وإضافة قيمة استثنائية للسيارة.

وأضاف ” درو وينتر ” : كان هناك الكثير من السيارات الكهربائية هذا العام في ظل اتجاه الصناعة لتقديم وسائل بديلة للطاقة، ونحن بدورنا نطلع المستهلك على أفضل ما يمكن شراؤه.