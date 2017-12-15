السديس يأمر بتشكيل لجنة رصد ومعالجة الأفكار المتطرفة برئاسة المزيني

نايف السالم(صدى):

أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي ، اليوم، تشكيل لجنة رصد ومعالجة الأفكار المتطرفة برئاسة فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني.

وتشتمل اللجنة على كل من، مدير إدارة التوجيه والإرشاد ” نائبًا ” ، مدير إدارة الأئمة والمؤذنين ” عضوًا ” ، ومدير إدارة المتابعة ” عضوًا ” ، ومدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي ” عضوًا ” ، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” عضوًا ” .

كما تتضمن، مدير مكتبة المسجد النبوي ” عضوًا ” ، ومدير معهد المسجد النبوي ” عضوًا ” ، ومدير إدارة الأمن الفكري ” عضوًا ” ، ومدير إدارة المكتبة الصوتية ” عضوًا ” ، ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية ” عضوًا ” ، ومدير إدارة الساحات ” عضوًا ” ، ومدير إدارة التواصل الداخلي ” عضوًا ” ، وأخيرًا مدير وحدة الوسطية والاعتدال ” أمينًا ” .