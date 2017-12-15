التماس كهربائي يشعل النيران في منزل ويصيب 6 بالمزاحمية

سعيد العجل(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المزاحمية صباح أمس حريقاً اندلع في منزل بحي الهدا إثر التماس كهربائي في مكيف، نتج عنه إصابة 6 من عائلة واحدة و التهام النيران لأجزاء من المنزل، وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع فور تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني البلاغ، وقامت بإخماد النيران وإنقاذ المحتجزين أب وأم وأربعة أطفال، ونجحت الفرق من الحد من الخسائر ومنعت امتداد الحريق إلى بقية الغرف.

فيما قامت فرق الإطفاء بتمشيط الموقع والتأكد من عدم وجود حالات. وتم نقل المصابين في وقت قياسي بواسطة فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني إلى مستشفى المزاحمية العام لتلقي العلاج اللازم .