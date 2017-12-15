خصيف : سمعنا قبل مباراة الريال أن النتيجة ستكون مذلة لكننا أثبتنا جدارتنا

ماجد محمد(صدى):

عبر اللاعب علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بخوض مباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الأربعاء الماضي.

وقال خصيف: ” كان الجميع يعتقد أن ريال سيسجل 3 أو 4 أهداف، هذه المباراة ستظل عالقة في ذاكرتي فقد أصبحت حكاية سأرويها لأطفالي وللأجيال القادمة ” .

وأضاف: ” لا يمكن أن أكون أكثر فخراً بفريقي مقارنة بما أنا عليه الآن، لم نتوقع أي شيء ولم نفكر في شيء بل ركزنا على طريقة لعبنا فقط، يعرف الجميع أن ريال مدريد أفضل فريق في العالم ويملك أفضل المهاجمين وأعتقد أنه سيتوج باللقب ” .

وتابع: ” سمعنا من كثيرين قبل المباراة أن النتيجة ستكون مذلة لكننا أثبتنا جدارتنا ” .