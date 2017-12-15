بالفيديو.. حافلة مدرسية تدهس طفل والأخير ينجو بأعجوبة

نورة الشهري(صدى):

نجا طفل صغير من الموت بأعجوبة ، عقب تعرضه لحادث صادم حيث دهست عليه حافلة مدرسية .

وظهر الطفل في مقطع فيديو متداول وهو يقف في الشارع ولا ينتبه لرجوع الحافلة خلفه، ولم ينتبه كذلك قائد الحافلة حتى صدم الطفل وطرحه أرضًا ثم مرَّ من فوق جسده، وبعد أن هرع القائد عندما شعر بالحادث، كان الطفل ما زال تحت إطارات الحافلة، ما جعل السائق يتحرك مرة أخرى قليلا ليحرك الإطارات من فوق جسد الطفل.

لحسن الحظ، نجا الطفل من الموت بأعجوبة، وساعده أحد المارة على الخروج من أسفل الحافلة، ولم يتعرض سوى لإصابات طفيفة.