الكشف عن جيب رانجلر 2018 بمعرض لوس انجلوس

واشنطن(صدى):

كشفت جيب مؤخرا عن رانجلر JL 2018 في معرض لوس انجلوس للسيارات والآن نحن نعلم كم سيكلف للجلوس وراء عجلة القيادة لهذه السيارة.

وقالت تقارير أن نسخة رانجلر سبورت القياسية ستحمل سعر 28.190 دولار وهو ما يمثل زيادة بواقع 3100 دولار عن نموذج عام 2017. كما شهدت رانجلر بأربعة أبواب سبورت قفزة كبير في السعر حيث يبدأ النموذج من 31690 دولار.

وقد تم تجهيز كلا النموذجين بسقف مرن واقي من الشمس، وأبواب معدنية كاملة، وعجلات فولاذية مقاس 17 بوصة، كما تشمل رانجلر تشغيل المحرك بضغطة زر وإضاءة داخلية ليد، ونظام صوت بثماني مكبرات. وسيتم توفير الطاقة عبر محرك V6 سعة 3.6 لتر ينتج قوة 285 حصان و 352 نيوتن متر من عزم الدوران، كما تأتي بناقل حركة يدوي من ست سرعات ونظام الدفع الرباعي Command-Trac.

وبالانتقال إلى رانجلر سبورت S فتضيف ميزات الراحة مثل نوافذ وأقفال كهربائية ، مرايا كهربائية بخاصية التسخين، وعجلات ألمنيوم 17 بوصة مع تكييف ودخول للسيارة بدون مفتاح، ويبدأ السعر من 31,390 دولار للنسخة ببابين و34.890 دولارا للنموذج المكون من أربعة أبواب.

أما نسخ رانجلر باثنين من الأبواب فتشمل نسخة صحرا بسعر 38.540 دولار وتتميز بمصابيح أمامية أوتوماتيكية، شبكة تهوية فريدة من نوعها، أقواس عجلات بلون الجسم ، وعجلات من الألمنيوم قياس 18 بوصة مع نظام التحكم في المناخ ثنائي المناطق، والإضاءة الداخلية ليد المحيطة، ونظام فتح الباب الخلفي بصورة كبيرة، ونظام المعلومات والترفيه يوكونيكت مع شاشة 5 بوصة.

وأخيرا وليس آخرا، تبدأ رانجلر روبيكون من 38190 دولار وترتفع إلى 41690 دولار للنسخة بأربعة أبواب، وهناك مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة المتاحة.