بالفيديو.. ” القاتل الأول ” في محاولة للحد من الحوادث المرورية

عادل الحربي(صدى):

دشنت ” سلامتك ” مبادرة للحد من الحوادث المرورية؛ وذلك لخفض عدد الوفيات والجرحى والحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال توعية مؤثرة ورسالة مستدامة.

ونشرت ” سلامتك ” وهي حملة وطنية للحد من الحوادث المرورية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مقطع فيديو لفيلم وثائقي تحت عنوان ” القاتل الأول ” .

وعلقت ” سلامتك ” على الفيلم، ” لماذا تتزايد الحوادث المرورية في المملكة عاما بعد عام؟ ” ، مشيرة أن الفيلم من إنتاج مجموعة محتوى الإعلامية.

ويحكي الفيلم قصة مكلومين وناجين من حوادث مرورية، كما يستعرض دراسات اقتصادية واجتماعية تبحث عن حل لتفاقم ضحايا الحوادث المرورية.

ويؤكد الفيلم وقوع حالة وفاة كل ساعة ونصف، و18 حالة كل يوم، إلى جانب العديد من الإصابات والتي قد تصل إلى الإعاقة الكاملة إثر الحوادث المرورية المتكررة.

الجدير بالذكر أن المملكة قد سجلت ولعدة أعوام المرتبة الأولى في نسبة وفيات الحوادث المرورية بين الدول ذات الدخل المرتفع.

