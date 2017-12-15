3 مواطنون يحصدون فرصة حضور نهائي كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات ” STC ” ، فتح باب مجال التسجيل لحضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بين فريقي ريال مدريد الإسباني الشريك الاستراتيجي للشركة، وجريميو البرازيلي،والمقرر إقامته غدا السبت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وحصد ثلاثة مواطنون فرصة حضور المباراة؛ عقب مشاركتهم في مسابقة سافر مع الملكي، والذي أطلقته الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وشملت قائمة الفائزين لحضور النهائي، الثلاثي فيصل الجنيني، وأحمد المقيطي، وعلي الدواس.