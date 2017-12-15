ضبط قائد مركبة يحمل 52 كرتونا من حبوب البريكس

علي العنزي(صدى):

قامت القوات الخاصة لأمن الطرق، بإلقاء القبض على مواطن يقود مركبة بها كميات من الحبوب المخدرة بمحافظة دومة الجندل.

وأعلن يزيد بن سعود النومس، المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف عثرت على 52 كرتونا من حبوب البريكس المخدرة المحظورة بإجمالي 1456 حبة مع قائد المركبة وكان يرافقه شخص أخر.

وأشار النومس أنه أثناء تفتيش مركبة أخروا وجدوا مع قائدها 7 حبات من كبتاجون المخدرة وتم إحالتهم على الفور لجهات الاختصاص.

يذكر أن القوة عثرت داخل مركبة بقيادة وافد سوري على مواد غذائية متعفنة.