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بالفيديو.. حفل زفاف جماعي لفتيات من الأشجار

بالفيديو.. حفل زفاف جماعي لفتيات من الأشجار
واشنطن(صدى):

أقام الفنان الأمريكي ريتشارج توريس بالتعاون مع كاهن في مدينة بليما عاصمة بيرو الأمريكية ، أغرب حفل زفاف جماعي بالمدينة .

حيث زوج الكاهن وريتشارد عدداً من الفتيات من الأشجار ، ويُعرف هذا التقليد بـ ” تزوج شجرة وأنقذها ” .

ويهدف هذا التقليد إلى التوعية بضرورة عدم قطع الأشجار، كما نثرت أوراق الأشجار كبديل للورود، وقبلت العرائس الأشجار بعد عقد الزواج.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 58 دقيقة

لو بيدي ماأخلي مكان في السعودية إلا وأحط فيها شجرة

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