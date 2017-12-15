بالفيديو.. حفل زفاف جماعي لفتيات من الأشجار
أقام الفنان الأمريكي ريتشارج توريس بالتعاون مع كاهن في مدينة بليما عاصمة بيرو الأمريكية ، أغرب حفل زفاف جماعي بالمدينة .
حيث زوج الكاهن وريتشارد عدداً من الفتيات من الأشجار ، ويُعرف هذا التقليد بـ ” تزوج شجرة وأنقذها ” .
ويهدف هذا التقليد إلى التوعية بضرورة عدم قطع الأشجار، كما نثرت أوراق الأشجار كبديل للورود، وقبلت العرائس الأشجار بعد عقد الزواج.
معلمة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 58 دقيقة
لو بيدي ماأخلي مكان في السعودية إلا وأحط فيها شجرة
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6445 ] نشر منذ 50 دقيقة
شافاكم الله😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15674 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههه