بالفيديو.. حفل زفاف جماعي لفتيات من الأشجار

واشنطن(صدى):

أقام الفنان الأمريكي ريتشارج توريس بالتعاون مع كاهن في مدينة بليما عاصمة بيرو الأمريكية ، أغرب حفل زفاف جماعي بالمدينة .

حيث زوج الكاهن وريتشارد عدداً من الفتيات من الأشجار ، ويُعرف هذا التقليد بـ ” تزوج شجرة وأنقذها ” .

ويهدف هذا التقليد إلى التوعية بضرورة عدم قطع الأشجار، كما نثرت أوراق الأشجار كبديل للورود، وقبلت العرائس الأشجار بعد عقد الزواج.