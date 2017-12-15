غداً ينتهي التسجيل للاستفادة من الدفعة الثانية لـ ” حساب المواطن “

علي العنزي(صدى):

ينتهي غدا السبت الموافق 16 ديسمبر التسجيل في دورة الصرف الثانية لبرنامج حساب المواطن، والمقرر صرفها في 10 يناير المقبل.

وأوضحت مصادر أن من يسجل غداً السبت بعد نهاية التسجيل في الدفعة الثانية، سيستفيد من الدفعة الثالثة والمجدول صرفها في 10 فبراير.

الجدير بالذكر أن برنامج ‫حساب المواطن أكّد أن التسجيل متاحٌ ولا يتوقف وغير مرتبط بالصرف، وأن المُهلة فرصةً للذكور والإناث من عمر 24 سنة بعدما أُعلن – بشكلٍ رسمي – إمكانية تسجيلهم بشكلٍ مستقل عن الأسرة دون أن تُطلَب منهم مستندات تثبت استقلاليتهم بالسكن.