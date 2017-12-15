بالفيديو.. قطر تلجأ إلى كسر جدار من الفلين رمزًا لفك المقاطعة العربية
انتشر، منذ قليل، مقطع فيديو، تقوم به السلطات القطرية بكسر جدار مصنوع من الفلين، تعبيرًا عن فك المقاطعة العربية الرباعية ضدها إثر تمويلها للإرهاب بالمنطقة.
وأبرز المقطع مدى فرحة وتهليل القطريين، بعد كسر الجدار، وسط حضور كثيف، وتصفيق حاد، يعبر عن الشعور بالإنجاز الكبير.
وجاءت تعليقات العرب ساخرة، مما ظهر في الفيديو، مستنكرة ما تقوم به قطر، قائلة: ” من مواطن سعودي ادعوكم لمراجعة مواقفكم والعودة إلى سور الخليج المنيع فإن موقفكم مع شريفه مثل موقف الفلين امام البوكلين ” .
كما أضاف مواطن اخر: ” قولو الحمدالله لا يبلكم الله هذا مفعول حليب الحمير الي أرسله اردوغان ” .
ابو نايف[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 28 دقيقة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
*** إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال : كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال:إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ***
فالشرط هنا إسناد الأمر إلى غير أهله والمعنى تولية غير المؤهل أو المؤهلة مناصب ومهام هو أو هي غير كفء لها وغير مؤهل للقيام بها على الوجه الأكمل
وقد يسند الأمر أو المهمة أو المنصب لسبب من الأسباب التي لا تخدم في شيء أهداف المهمة لذلك جاء جواب الشرط قويا منبها لخطورة الوضع مؤكدا أن هذه علامة من علامات الساعة . واذا كان الحصار هشآ مثل الفلين فلما البكاء عالميأ واعلاميأوثم الاحتفال بتحطيم جدار الفلين المنيع علي يد بطل مغوار من دون ان يترجل من حصانه.
سعد العمار[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 22 دقيقة
اللهم لا شماته كنت اسمع بأنهم اغبياء لكن الان تأكد غبائهم لنا ⚓️ من امر بهذا من العجم لأنهم ماسكين زمام الامور بالحكومة الضعيفة ممثله بالفكحه القذر ✍️ ودمتم على خير .