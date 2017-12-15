بالفيديو.. قطر تلجأ إلى كسر جدار من الفلين رمزًا لفك المقاطعة العربية

طلال الضوي(صدى):

انتشر، منذ قليل، مقطع فيديو، تقوم به السلطات القطرية بكسر جدار مصنوع من الفلين، تعبيرًا عن فك المقاطعة العربية الرباعية ضدها إثر تمويلها للإرهاب بالمنطقة.

وأبرز المقطع مدى فرحة وتهليل القطريين، بعد كسر الجدار، وسط حضور كثيف، وتصفيق حاد، يعبر عن الشعور بالإنجاز الكبير.

وجاءت تعليقات العرب ساخرة، مما ظهر في الفيديو، مستنكرة ما تقوم به قطر، قائلة: ” من مواطن سعودي ادعوكم لمراجعة مواقفكم والعودة إلى سور الخليج المنيع فإن موقفكم مع شريفه مثل موقف الفلين امام البوكلين ” .

كما أضاف مواطن اخر: ” قولو الحمدالله لا يبلكم الله هذا مفعول حليب الحمير الي أرسله اردوغان ” .