جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتضن فعالية المحافظة على التراث ” اقلطوا “

بدر الحارثي، تصوير محمد السعران(صدى):

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز أقيمت على استاد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض فعاليات اقلطوا بإشراف الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) حيث اشتمل على تراث مناطق المملكة من مأكولات شعبية وكذلك الألوان الفلكلورية لكل منطقة وبمشاركة عدد من الدوائر الحكومية مثل أمانة منطقة الرياض.

وكذلك الخطوط الحديدية (سار) وعديد من الفعاليات التي نالت على استحسان الحضور، ويمثل ضيف الشرف لهذه الفعالية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تم عرض بعض المأكولات الشعبية الإماراتية وقدموا العديد من الفلكلورات الإماراتية، الجدير بالذكر أن الفعالية تقام من ١٣ – ١٦ ديسمبر 2017 م من الساعة الخامسة عصراً حتى ١١ مساءاً.