مقاطعة قطر تودي بها اقتصاديًا.. والأسعار في تزايد

طلال الضوي(صدى):

سجلت معدلات التضخم في قطر ارتفاعًا ملحوظًا، وزيادة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، وذلك إثر مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، منذ يونيو الماضي، نتيجة اتهامها بتمويل الإرهاب.

ونقل تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أمس الخميس، أن ” التضخم صعد بنسبة 0.2% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وتضررت الأسواق القطرية ومعنويات المستهلكين سلبًا، بفعل المقاطعة التي تنفذها 4 دول عربية في مقدمتها المملكة، بسبب دعم الدوحة للإرهاب ” .

وتأثرت 4 مجموعات بارتفاع الأسعار، وهي النقل بنسبة 7.4%، وتتبعها الغذاء والمشروبات بـ 5.5%، ثم الصحة بـ 3.6%، وأخيرًا التعليم بـ1%.