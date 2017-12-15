” سار ” : لم يتم تحديد موعد تشغيل قطار الحرمين بين مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة ” سار ” للخطوط الحديدة حقيقة ما يتم تداوله حول موعد التشغيل الفعلي لقطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وحول أسعار تذاكر الدرجات المختلفة.

وأكد عمار النهدي مدير عام التسويق والإتصال المؤسسي ب ” سار ” ، عدم تحديد موعد تشغيل قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى الآن.

وأوضح أن الجهات المختصة لا زالت تبحث المقترحات المطروحة حول أسعار التذاكر، ومن ثم سيتم اعتمادها وإعلانها للجمهور بشكل رسمي.