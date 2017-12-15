نائب وزير التعليم يزور عددا من مدارس المدينة المنورة

واس(صدى):

وقف معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي خلال زيارته أمس, لمدرسة طيبة الثانوية بالمدينة المنورة ، على مراحل تنفيذ مشروع مجمع التربية الخاصة الذي يتكون من ثمانية مباني وثلاث صالات, وذلك بحضور مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور خالد الوسيدي .

واستمع الدكتور العاصمي خلال الزيارة التفقدية للفصول الدراسية وفصول الموهوبين وقاعات الأنشطة والمعامل وقاعات التدريب ومشاهدة عددا من المبادرات الطلابية بالمدرسة، إلى شرح تفصيلي على المشروع، كما تفقد معاليه عدداً من مدارس المنطقة شملت مدرستي عبدالله بن حنظلة والعباس بن عبادة الابتدائيتين ، مطلعا على مرافق تلك المدارس وساحاتها ومراكز مصادر التعلم والمعامل والملاعب كما تابع بعض البرامج والأنشطة المنفذة بها وشاهد عروضا لبعض التجارب التربوية المتميزة التي أبدى إعجابه الكبير بها .

وفي ختام الزيارة, عبر معالي نائب وزير التعليم عن بالغ إعجابه وسروره بما شاهده خلال جولته على المدارس من فصول وقاعات، مؤكدا أهمية العناية والاهتمام بالمواهب الطلابية في جميع المجالات ، مقدما شكره لمديري المدارس على جهودهم المتميزة والمخلصة مع أبنائهم الطلاب .