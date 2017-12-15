انتشار استغلال الثغرات القانونية في المنطقة الحدودية بين بلجيكا وهولندا

أمستردام(صدى):

تقع بلدية بارل ناسو الهولندية، على مقربة من الحدود البلجيكية الهولندية، وتضم حوالي 30 جيبا بلجيكيا؛ ويوجد بداخلها أراضي تخضع في المقابل للسيادة الهولندية.

وتقسم الحدود البلجيكية الهولندية مبنى البلدية البلجيكية إلى نصفين؛ ولهذا اضطر المسؤولون البلجيكيون لاستصدار ترخيص من الجانب الهولندي لبناء جزء من المبنى، ويمر الشريط المضئ الذي يمثل الخط الفاصل بين الدولتين عبر غرفة الاجتماعات بالمبنى.

وانتشرت المراوغة والتحايل على القوانين في هذه المنطقة الحدودية، بمراحل في الماضي، مستغلين الثغرات القانونية في كلا البلدين.

واستغل بعض المصرفين السابقين بعض الثغرات القانونية الناتجة عن هذه الحدود، إذ أقيم المصرف على الحدود بين البلدين؛ لكي يتنسى للعاملين به نقل الأوراق من جانب إلى آخر كلما جاء مفتشو الضرائب التابعون لأحد البلدين.