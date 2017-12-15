نجوم دخلوا القفص الذهبي هذا العام

أماني الغامدي(صدى):

فاجأ عدد من النجوم المصريين والعرب ، جمهورهم بدخولهم للقفص الذهبي هذا العام 2017 ، ومن هؤلاء النجوم .

عمرو يوسف وكنده علوش

فاجأ الفنان عمرو يوسف محبيه بإعلان ارتباطه بالفنانة السورية كندة علوش، بعد أن عاشا معا قصة حب بعيدا عن الأعين، وأقام العروسان حفل زفاف أسطوريا، بحضور نخبة من نجوم الفن، بأحد فنادق أسوان.

تيم حسن ووفاء الكيلاني

بشكل مفاجىء أيضا احتفل الفنان السوري تيم حسن، بعقد قرانه على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وذلك في حفل عائلي صغير ضم أفراد العائلتين فقط وعددا من المقربين منهما، ورغم أن تقارير أكدت أنهما سيقيمان حفل زفاف كبيرا في العاصمة المصرية القاهرة، إلا أن هذا لم يحدث.

أحمد سعد وسمية الخشاب

بعد فترة طويلة من نفي خبر ارتباطهما، الذي أعلنته الفنانة ريم البارودي، زوجة العريس السابقة، تم زواج الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، في فيلا العروس بمنطقة “جرانة” بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء والفنانة نادية الجندي فقط.

نجوم مسرح مصر

دخل عدد كبير من نجوم “ مسرح مصر ” القفص الذهبي ” هذا العام أيضا، منهم محمد عبدالرحمن، وويزو، وحمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، والذين أقاموا حفلات زفاف حضرها مكتشفهم أشرف عبدالباقي، ونخبة من نجوم الفن.

جنات

في ليلة مصرية مغربية، أشبه بليالي “ ألف ليلة وليلة ” ، احتفلت الفنانة المغربية جنات بزفافها من المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وذلك بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والسياسة.

تامر عاشور

احتفل الفنان تامر عاشور أيضا بزواجه من سمر أبو شقة، في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر.

العنود الحربي

أثار حفل زفاف المذيعة والفنانة السعودية العنود الحربي تساؤلات عديدة بين متابعيها، بسبب عدم ظهور زوجها أو عائلته في الحفل الضخم، الذي أقيم بمناسبة الزفاف، والذي وصفه البعض بالأسطوري. وكانت العنود الحربي قد نشرت قبل حفل زفافها بأيام، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “ السناب شات ” قالت فيه إنها تزوجت منذ أشهر، مؤكدة أن زواجها ليس سريا وأن الحفلة التي ستقيمها خاصة بها، بعد أن أقامت حفلة زفاف خاصة بأهل زوجها، وأكدت في الفيديو أيضا أن زوجها الكويتي ليس من “ البدون ” .

جوي سلامة

احتفلت الممثلة اللبنانية جوي سلامة بزوجها من آلان حايك، من خلال حفل أقيم في Nuit Blanche بالمنصورية، بحضور عدد من الفنانين إلى جانب نخبة من الأهل والأصدقاء.

كارمن سليمان

نجمة “ أراب آيدول ” كارمن سليمان احتفلت أيضا بزفافها على الملحن مصطفى جاد، وسط حضور مميز لنجوم ونجمات برامج اكتشاف المواهب الغنائية، فضلا عن أسرة العروسين.

ساندي

أيضا احتفلت المغنية ساندي بزفافها على المخرج حازم كتانة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، بحضور عدد من نجوم الغناء.

هيثم محمد ووفاء قمر

الفنان هيثم محمد عقد قرانه واحتفل بزفافه على عروسه الفنانة وفاء قمر داخل دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وشارك في الاحتفال عدد من أسرة العروسين والأصدقاء المقربين داخل الوسط الفني ممن تبادلوا التهاني مع العروسين.

تامر شلتوت

بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام احتفل المذيع تامر شلتوت بزفافه أيضا على عروسه “ يارا ” داخل أحد الفنادق الكبرى، في التجمع الأول بمصر.