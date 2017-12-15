بالصور.. تحت شعار ” معا ضد الفساد ” ثانوية الملك فهد بالمخواة تكرم 90 متميزاً

سعيد العجل(صدى):

بحضور سعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ /سعيد جمعان الشدوي ورئيس مكتب التعليم بوسط المخواة الأستاذ /منصور العمري ورئيس قسم الإعلام التربوي الأستاذ/ ناصر محمد العمري ومشرف المقررات الأستاذ /محمد سعيد الغامدي والإعلامي الرياضي الأستاذ /حمدان سلمان الغامدي والمشرف التربوي الاستاذ /محمد عطية العمري أقامت ثانوية الملك فهد بالمخواة برنامج اليوم المفتوح ومن خلاله كرمت المبدعين في مختلف المجالات فمنذ الصباح الباكر بدأ البرنامج لهذا اليوم الجميل بالمشي لجميع الطلاب ومشاركة المعلمين والضيوف الحاضرين وكذلك مشاركة الإعلامي الرياضي الأستاذ حمدان سلمان الغامدي بدلآ من الاصطفاف الصباحي المعتاد لنشر وتعزيز ثقافة المشي الذي بدأت فيه المدرسة منذ بداية العام الدراسي.

وبعد ذلك توجه الجميع لحضور المباراة النهائية لدوري كرة القدم للصالات تحت شعار ” معآ ضد الفساد ” بين فريقي رعد الشمال وفريق جنودنا البواسل وقد أدار المباراة تحكيمآ الأستاذ سعد محمد العمري والأستاذ/ محمد إبراهيم العمري وتعليقآ المبدع /محمد عبدالخالق الغامدي وقبل بداية اللقاء أقام بعض الطلاب فقرة توعوية تحت مسمى ” لا للفساد ” .

وبدأت المباراة بأثارة وحماس غير عادي حيث كان سيناريو المباراة وتسجيل الأهداف قوي وفيه من الندية الشئ الكثير إلى أن استطاع فريق جنودنا البواسل من تحقيق الفوز بدوري كرة القدم الصالات لهذا العام 1439 بنتيجة 4/5.

وبعد المباراة أقام منسوبو ثانوية الملك فهد بالمخواة وجبة أفطار لجميع الحاضرين ولجميع الطلاب ومن ثم اتجه الجميع لأفتتاح صالة الألعاب الرياضية الداخلية حيث قام سعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ / سعيد جمعان الشدوي بقص شريط الأفتتاح ومن ثم قام معلم التربية البدنية بالمدرسة الأستاذ / صالح حسن الغامدي بشرح وافي عن الصالة وفكرة انشاؤها والهدف منها وكيف تم تجهيزها وماتحتويها من أدوات رياضية.

ثم بدأ الحفل الخطابي بمقدمة ترحيبية لرائد النشاط الطلابي بالمدرسة الأستاذ/ محمد علي الغامدي ومن ثم القرآن الكريم للقارئ الطالب/ سعيد العمري وبعد ذلك ألقى قائد المدرسة الأستاذ/ عبدالله درويش الغامدي كلمتة حيث رحب بالضيوف الكرام من المشرفين التربويين وضيف التعليم الاعلامي الرياضي الاستاذ/ حمدان سلمان الغامدي والشركاء الاستراتيجيين أصحاب المؤسسات الداعمة لبرامج المدرسة من خلال عقود الرعاية وكذلك بالراعاة الإعلاميين وأولياء الأمور ووضح فيها أهمية الأنشطة الطلابية وماقامت به المدرسة من برامج طيلة الفصل الدراسي الأول وجميع تلك الانشطة تحمل شعار ” متحدون على مكافحة الفساد ” .

تلى ذلك توقيع عقود الرعاية مع المؤسسات التجارية ضمن برنامج الشراكة المجتمعية وتكريم أصحاب تلك المؤسسات ومن ثم تم تكريم المعلمين المتميزين في برامج الأنشطة الطلابية بالمدرسة وكذلك الطاقم الإداري من قبل قائد المدرسة ورائد النشاط الطلابي بالمدرسة.

وبعدها تم تكريم الطلاب المبدعون بالمدرسة وأولياء أمورهم من قبل رئيس اللجنة الثقافية بمحافظة المخواة الاستاذ / ناصر محمد العمري وادارة المدرسة وهم :

الطالب /يزيد حسن العمري سفير الإبداع بالمدرسة

الطالب/ محمد خير طارق مبتكر برنامج Sy day

والطالب /عبدالعزيز الدومه صاحب الرواية ( حلم جاد )

تلى ذلك تكريم الطلاب الخريجين لهذا العام 1439 وعددهم 33 طالب وكذلك تكريم طلاب المسرح المشاركين على مستوى الوزارة مع تعليم المخواة وطلاب برنامج الإذاعة المدرسية.

تلى ذلك التكريم بجوائز دوري كرة القدم للصالات وشارك في تكريمهم الإعلامي الرياضي الأستاذ / حمدان سلمان الغامدي، حيث بدأ التكريم لحكام المباراة الاستاذ / سعد علي العمري والاستاذ/ محمد ابراهيم العمري ومعلق المباراة النهائية الاخ/ محمد عبدالخالق الغامدي ومن ثم كانت بقية الجوائز على النحو التالي:

@ جائزة التميز الرياضي بثانوية الملك فهد بالمخواة لعام ١٤٣٩ كانت كالتالي:

& المركز الأول للطالب/ محمد علي العمري

& المركز الثاني للطالب/ احمد حسين الغامدي

& المركز الثالث للطالب/ عبدالله حسن العمري

* جائزة أحسن لاعب في المباراة النهائية ذهبت لقائد فريق رعد الشمال/ سامر عبدالناصر ومبلغ 300 ريال

*جائزة أفضل حارس كانت من نصيب عمار علاء من فريق عاصفة الحزم

* جائزة هداف الدوري للاعب/ عبدالله حسن العمري من فريق جنودنا البواسل

* جائزة أحسن لاعب في الدوري كانت من نصيب اللاعب/ ريان عبدالله من فريق شهداء

* الميداليات الفضية وكأس المركز الثاني لأعضاء فريق رعد الشمال

* الميداليات الذهبية وكأس دوري كرة القدم للصالات لهذا العام تحت شعار ” معآ ضد الفساد ” كانت من نصيب أعضاء فريق جنودنا البواسل

وفي ختام الحفل قدمت إدارة المدرسة ممثلة في قائدها الأستاذ عبدالله درويش الغامدي درع للدكتور علي موسى مردد العمري القائم بأعمال الوكالة بالمدرسة والأستاذ محمد علي الغامدي رائد النشاط الطلابي .

ودرع تكريمي لرئيس قسم الأعلام التربوي بتعليم المخواة الأستاذ / ناصر محمد العمري نظير حصوله على جائزة الأبداع والتفوق على مستوى منطقة الباحة وكذلك درع للإعلامي الرياضي الأستاذ / حمدان سلمان الغامدي .

وختم الحفل الأستاذ / سعيد جمعان الشدوي بكلمة اثنى فيها على إدارة المدرسة ومنسوبيها بنجاح الحفل وكرم الضيافة وبعد ذلك تم التقاط الصور التذكارية.

ونود أن ننوه بأنه تم نقل فقرات الحفل وجميع الفعاليات عبر القاعة الأفتراضية لساعة النشاط.

