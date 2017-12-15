بالفيديو.. انتقاد ملكة جمال السعودية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه الفنانة ملاك يوسف ملكة جمال السعودية بالقاهرة، كاشفة ومرتدية دشداشة ” مما عرضها لنقدا كبيرا .

وعلق أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ساخرا منها وقال ” ما في أحد بالسعودية يقول للثوب دشداشة هذي من وين جات ومين .. اللي خلاها ملكة جمال السعودية ” .

وغردت غيداء الحميد معبرة عن استيائها ” ما تأثري فينا سوا اخذتي لقب ملكة جمال السعودية أو اخذتي لقب ملكة جمال العالم انا جميله بحجابي جميله بعفافي جميله باستحيائي وحشمتي مو ضروري عشان احنا بـ ٢٠١٧ أنسي ديني وتربية أهلي والله ثم والله لن تجعلوني افعل ما لا أرغب فيه “.

واجمع الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسابقات الجمال لها معايير أخرى كالذكاء والكاريزما والثقافة، ليس فقط الجمال.

يذكر أن ملاك تم ترشيحها في منافسات ملكة جمال العرب، خلال جمعية أهلية سعودية وهي ثاني سعودية تمثل المملكة في المسابقة بعد غياب دام 8 سنوات، كما أن ملاك تستعد حاليا لتجربتها الأولى على المسرح في عرض سوبر كيوت .

وشاركت من قبل في بطولة الجزأين الخامس والسادس من مسلسل الشباب اليوم ومسلسل كسر الشموع ومسلسل حين يكتمل القمر.