” أوفيني ” يسجل 1170 دقيقة في الدور الأول من منافسات دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

سجل البرازيلي برونو أوفيني، لاعب قلب دفاع نادي النصر، رقما جديدا في صفوف فريقه بمشاركته في مباراة الفيصلي أمس، ليصبح اللاعب الوحيد في النصر الذي لعب جميع الدقائق في الدور الأول من منافسات دوري المحترفين ، والتي بلغت 1170 دقيقة.

وارتفع رصيد النصر إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، بينما احتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

يذكر أن أوفيني من مواليد 3 يوينو 1991، ووقع مع نادي النصر في عام 2016م.