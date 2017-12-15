” البنوك ” تنبه العملاء بالخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

بثت عدد من البنوك السعودية رسائل توعية لعملائها توضح لهم الخدمات البنكية التي تخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من 1 يناير 2018.

وأوضحت أن البنوك السعودية ستطبق ضريبة القيمة المضافة (VAT) اعتبارا من 2018/1/1م بنسبة 5% على رسوم الخدمات البنكية فقط (مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات وصناديق الأمانات).

وأضافت أنه سيتم تحميلها على العميل، ولن تكون هنالك ضريبة على مبالغ القروض وهوامش ربحها وأرصدة الحسابات البنكية ومبالغ التحويل.