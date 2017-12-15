” هيئة المواصفات ” تحدد شروط وأشكال المطبات الصناعية

عبد العزيز القثامي(صدى):

حدد هيئة المواصفات الشروط الواجب توافرها في المطبات الصناعية، وأشكال تصميمها وفقًأ للمواصفات القياسية السعودية، لضمان سلامة الطرق ومنع وقوع الحوادث.

وتشمل الشروط، أن تكون المطبات الصناعية في المواقع ذات الخطورة العالية، وأن تزود بلافتات انتباه للسائقين، وتوفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل المطب.

ومن المواصفات المشروطة في تصميم الأشكال الهندسية للمطبات، أن يكون المطب ” قصير، وانسيابي، وبسطح علوي مستوي، وذات انقطاعات مرفوعة ” .

وكشفت الهيئة أنه من الدوعي الضرورية لصنع المطبات، وجود حركة مشاة كثيفة، التقاطعات المرورية الحرجة، المنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، مناطق العمل، وجود طرق غير نافذة.