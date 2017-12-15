إعلان أسماء الفائزات بجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن بتعليم عسير

أبها(صدى):

اختتمت إدارة التوعية الإسلامية للبنات بتعليم عسير أمس، تصفيات مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم في دورتها العشرين.

وأوضحت مدير إدارة التوعية الإسلامية نمشة الألمعي، أن نتائج المسابقة أسفرت عن حصول الطالبة خلود علي عبدالله الصيعري، من مجمع التحفيظ الثاني بخميس مشيط على المركز الأول، والطالبة ريم عبدالله سعيد آل ناصر، من مجمع التحفيظ الأول بأبها على المركز الثاني، فيما حصلت المعلمة بشرى عبدالرحمن أحمد الفيفي، من مدارس الأندلس الأهلية على المركز الثالث .