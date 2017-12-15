” الغذاء والدواء ” تحذر من مخاطر المشروبات الغازية

سالم المطيري(صدى):

حذّرت هيئة الغذاء والدواء، ضمن حملة توعوية تفاعلية بعنوان ” تحدي_2030 ” ، تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي والتوازن الغذائي لدى المجتمع، من خطورة الإفراط في تناول المشروبات الغازية.

ونشرت الهيئة إنفوجرافيك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أوضحت فيه محتويات المشروبات الغازية والطاقة وما تسببه من أضرار على الصحة.

ولفتت أن من مخاطر مشروبات الطاقة على الصحة العامة، تسببها عدم انتظام ضربات القلب والتوتر، إضافة غلى وزيادة الوزن والسمنة، وخطورة الإصابة بداء السكري.

يذكر أن الحملة التوعوية تعد أحد محاور استراتيجية الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي التي تحقق محور نمط الحياة الصحي في رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، لتمكينهم من اختيار الغذاء الصحي.

