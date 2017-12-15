الشاب خالد بملابس الإحرام

أماني الغامدي(صدى):

شارك نجم الراي الشاب خالد محبيه ومتابعيه عبر تطبيق إنستجرام، صورة له أثناء تأديته مناسك العمرة وهو بملابس الإحرام ، قبيل حفله المرتب في أول زيارة له للمملكة.

وعلق الشاب خالد على الصورة ” الحمد لله ” ما اثار اعجاب متابعين، ورافقه في العمرة صديقه المخرج يعقوب المهنا

ويقام حفل نجم الراي، الشاب خالد، الخميس، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، بالمشاركة مع مغني الراب الأميركي، نيللي.

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 100 ريال إلى 450 ريالا، واقتصر الحضور على الرجال، دون النساء والأطفال.

