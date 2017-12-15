طفل يعتدي جنسيا على شقيقته الكبرى بعد قتلها بالسكين

تونس(صدى):

أقدم طفل تونسي على أرتكاب جريمة بشعة، حيث قام بقتل شقيقته الكبرى بطعنها عدة مرات بالسكين، ثم قام بزع ثيابها والتعدي عليها جنسياً بعد موتها.

وأعلنت الشرطة التونسية في بيان إعلامي لها، أنه تم ضبط طفل عمره (16 عاما) يقطن حي الغزالة ولاية أريانة، قتل شقيقته ” 24 عاماً ” واغتصبها.

وعقب ضبطه أعترف الجاني بشرب كمية كبيرة من الخمر، أقدم بعدها على قتل شقيقته (24 عاما) من خلال عدة طعنات، ثم نزع ثيابها بعد موتها واغتصبها.