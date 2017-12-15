صعود الذهب واستعداده لتسجيل مكاسب أسبوعية

واشنطن(صدى):

سجل الذهب صعودًا خلال تعاملات اليوم، ويعد ذلك استعدادًا لأول مكاسب أسبوعية في شهر، وسط خلافات تهدد مشروع إصلاح الضرائب الأمريكية المرتقب.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.13% عند 1258.70 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.31 % عند 1256.83 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.%.

وتأثرت أسعار الذهب بعدما أصبح مشروع خفض الضرائب الأمريكية مهددًا بالإلغاء، إضافة إلى إعلان رئيس المركزي الأوروبي ” ماريو دراجي ” أمس عن تمديد برنامج التحفيز واستمرار السياسة النقدية كما هي دون تغيير.