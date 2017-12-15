صعود الذهب واستعداده لتسجيل مكاسب أسبوعية
سجل الذهب صعودًا خلال تعاملات اليوم، ويعد ذلك استعدادًا لأول مكاسب أسبوعية في شهر، وسط خلافات تهدد مشروع إصلاح الضرائب الأمريكية المرتقب.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.13% عند 1258.70 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.31 % عند 1256.83 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.%.
وتأثرت أسعار الذهب بعدما أصبح مشروع خفض الضرائب الأمريكية مهددًا بالإلغاء، إضافة إلى إعلان رئيس المركزي الأوروبي ” ماريو دراجي ” أمس عن تمديد برنامج التحفيز واستمرار السياسة النقدية كما هي دون تغيير.
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