بالصور.. السفير خالد بن سلمان يضع علم اليمن على بذلته

نايف السالم(صدى):

وضع الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، أمس الخميس، علم اليمن على بذلته في زيارته لمعرض الصواريخ الإيرانية، التي استخدمتها مليشيات الحوثي لاستهداف المملكة في الرابع من نوفمبر الماضي.

وقام الأمير خالد وعدد من سفراء دول التحالف الداعم للشرعية بتفقد موقع عرض حطام الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المملكة من قبل، خلال زيارتهم للمعرض التي أقامته سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي بواشنطن أمس.

وضحت الصورة التي نشرها أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن التي تجمعه مع الأمير خالد تضامنه مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.