استقرار الدولار بعد تراجعه أمام 6 عملات رئيسية

واشنطن(صدى):

استقر مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 93.521، وذلك بعد تراجعه عقب اقتراح اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أمس إدخال تعديلات على مشروع قانون إصلاح الضرائب الأمريكية.

وهبط الدولار أمام الين بنسبة 0.16% عند 112.21، في حين ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة طفيفة تبلغ 0.08% عند 1.1787، بينما ارتفع الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.10% عند 1.344.

ويحتاج خفض الضرائب إلى موافقة 51 عضوًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وبينما يمتلك الجمهوريون 52 مقعدا فقط مع توقعات بألا يدعم الديمقراطيون ، مما يهدد بعدم اكتمال المشروع الذي كان يسعى الجمهوريين لتمريره قبل نهاية هذا العام.