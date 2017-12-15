بالفيديو.. فلسطينية تضرب مجندة إسرائيلية لاعتدائها على طفلة بالقدس

القدس المحتلة(صدى):

قامت سيدة فلسطينية بضرب مجندة إسرائيلية لاعتدائها على طفلة في باب العامود بالقدس المحتلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر مجندة إسرائيلية حاولت الاعتداء على طفلة، أثناء الاعتصام امام باب العمود بالقدس، فقامت سيدة بضربها بالتشابك بالأيدي وطرحها على الأرض. وقد تدخل الشباب والفتيات لفك التشابك.

يذكر أن، القوات الإسرائيلية اعتدت مساء أمس ،على المعتصمين في باحة باب العامود بالقدس المحتلة؛ لاعتراضهم على قرار الرئيس الأمريكي ترامب، وأصابت عدداً منهم.

