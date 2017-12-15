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بالصور.. طفلة تبهر متابعيها بجمالها وكثافة شعرها

بالصور.. طفلة تبهر متابعيها بجمالها وكثافة شعرها
مليكة فؤاد(صدى):

أثارت طفلة مغربية تٌدعى ” ماريا ” تبلغ 5 سنوات، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصابت المتابعين بالذهول من جمالها وكثافة شعرها.

وتم تداول صور للطفلة ” ماريا ” حازت على إعجاب المتابعين ورفعتها لمنزلة المشاهير حي أظهرت الصور طول وكثافة شعرها، وجمالها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 55 دقيقة

ماشاء الله عليها

[ عدد التعليقات: 39961 ] نشر منذ 44 دقيقة

ماشاء الله ..

,, تبارك الله احسن الخالقين ,,

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 30 دقيقة

أعطاك ربك نعمة أشكره عليها ولاتنسى فضله عليه فهو سبحانه غني عنك وعن شكرك يا ابن أدم.

[ عدد التعليقات: 6021 ] نشر منذ 29 دقيقة

للاسف بعض الناس يستعرضون جمال بناتهم ويعتقدون انهم يحسنون صنعا

لا حول ولا قوة الا بالله

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