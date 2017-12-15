بالصور.. طفلة تبهر متابعيها بجمالها وكثافة شعرها
أثارت طفلة مغربية تٌدعى ” ماريا ” تبلغ 5 سنوات، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصابت المتابعين بالذهول من جمالها وكثافة شعرها.
وتم تداول صور للطفلة ” ماريا ” حازت على إعجاب المتابعين ورفعتها لمنزلة المشاهير حي أظهرت الصور طول وكثافة شعرها، وجمالها.
بو عزوز[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 55 دقيقة
ماشاء الله عليها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39961 ] نشر منذ 44 دقيقة
ماشاء الله ..
,, تبارك الله احسن الخالقين ,,
👸[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 30 دقيقة
أعطاك ربك نعمة أشكره عليها ولاتنسى فضله عليه فهو سبحانه غني عنك وعن شكرك يا ابن أدم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6021 ] نشر منذ 29 دقيقة
للاسف بعض الناس يستعرضون جمال بناتهم ويعتقدون انهم يحسنون صنعا
لا حول ولا قوة الا بالله