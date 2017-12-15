بالصور.. طفلة تبهر متابعيها بجمالها وكثافة شعرها

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت طفلة مغربية تٌدعى ” ماريا ” تبلغ 5 سنوات، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصابت المتابعين بالذهول من جمالها وكثافة شعرها.

وتم تداول صور للطفلة ” ماريا ” حازت على إعجاب المتابعين ورفعتها لمنزلة المشاهير حي أظهرت الصور طول وكثافة شعرها، وجمالها.

