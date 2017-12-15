السفير البريطاني بالقاهرة: القدس الشرقية أرض فلسطينية

القاهرة(صدى):

أوضح جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة موقف الحكومة البريطانية تجاه ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس وأنها عاصمة إسرائيل، قائلا ” نحن نختلف مع ذلك ولن يساعد هذا القرار في تحقيق السلام ” .

وأعلن خلال محاضرة نظمتها كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن بريطانيا لن تنقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن بريطانيا تعتبر القدس الشرقية أرض فلسطينية وينبغي التوصل لحل إقامة الدولتين، لأنه سيترتب عليه حماية الحقوق الفلسطينية.