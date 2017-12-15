” الإهانة ” يتصدر قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار

أماني الغامدي(صدى):

يتصدر الفيلم اللبناني ” الإهانة ” المنافسة، ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي، ويعتبر الفيلم العربي الوحيد بالقائمة، وفقًا لأكاديمية الفنون وعلوم السينما الأميركية.

وأعلنت الأكاديمية القائمة لصفوة الأفلام الـ9 المترشحة للجائزة، الخميس، لتشمل الفيلم التشيلي ” امرأة رائعة ” ، والفيلم الألماني ” إن ذا فيد ” ، والفيلم المجري ” أون بادي آند سول ” ، والفيلم الإسرائيلي ” فوكستروت ” ، والفيلم اللبناني ” الإهانة ” ، والفيلم الروسي ” لافلس ” ، والفيلم السنغالي ” فيليسيتي ” .

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 4 مارس المقبل، بلوس أنجلوس، أما الإعلان عن المرشحين سيتم قبله في 23 يناير.