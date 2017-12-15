بالفيديو .. لحظة القبض على لص سيارات بأمريكا

واشنطن(صدى):

قامت الشرطة بمدينة سانتا آنا الأمريكية، بإلقاء القبض على لص قام بسرقة سيارة من نوع فيراري، أثناء محاولته لتزويد السيارة بالبنزين باستخدام عبوة بنزين وليس من المضخة.

وكانت كاميرات المراقبة بالمحطة قد رصدت اللص وهو يحاول تعبئة السيارة بالوقود باستخدام عبوة بنزين.

وتمكنت الشرطة من الوصول له قبل أن يتمكن من الفرار، وأكتشف الشرطة أن السيارة مسروقة قبل أسبوعين من مركز صيانة السيارات.

يذكر أن صاحبة السيارة المسروقة قد حصل على بوليصة تأمين بعد الإبلاغ عن سرقتها واشترت سيارة لامبورجيني هوراكام 2018.

