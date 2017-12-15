أمريكية تستغل ” بيتكوين ” لدعم ” داعش “

واشنطن(صدى):

تمكنت امرأة أمريكية، تدعى زوبيا شاهناز 27 عاما، تقيم بمدينة نيويورك، من غسل ما يزيد عن 85 ألف دولار أمريكي، بالاحتيال عبر عملة ” بيتكوين الإلكترونية ” ، بهدف مساعدة تنظيم داعش الإرهابي.

واعتقلت المتهمة يوم الأربعاء الماضي، بعدما وجه مكتب بريدجيت رود ممثلة الإدعاء الأمريكي في منطقة بروكلين اتهامات بالاحتيال المصرفي والتآمر وغسل الأموال.

وقال المدعون ” إنها حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين ” ، وتابعوا ” المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم داعش ” .

وأوضح مكتب الإدعاء العام إن عقوبة جريمة الاحتيال المصرفي، قد تصل للسجن 30 عاما. ومن جانبها دفعت المتهمة ” زوبيا ” عن نسفها ونفت جميع التهم .