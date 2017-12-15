البنوك المصرية تشجع المواطنين على حضور المونديال الروسي

القاهرة(صدى):

أعلنت بنوك مصرية عن قروض وتسهيلات جديدة، لتسهيل مشاركة المصريين في تشجيع منتخب بلادهم، في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2018 المقام في روسيا.

وقام بنك مصر، بضم رحلات تشجيع المنتخب الوطني في مونديال روسيا الذي يقام منتصف العام المقبل، بالعديد من المدن الروسية إلى برامج رحلات السياحة الداخلية والخارجية وبرامج مرابحة الحج والعمرة حتى 6 سنوات.

ويستفيد من هذا البرنامج كافة العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص والاستثماري وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب ومستحقي المعاشات.

ويعد بنك مصر هو البنك الوحيد الذي قام بتقسيط الرحلات حتى 6 سنوات، وتعميمها على جميع فروعه، وذلك في إطار دعم قطاع السياحة لتجاوز الأزمة التي يمر بها.

يشار إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية والإفريقية في حجوزات حضور مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا.