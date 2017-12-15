بالفيديو.. استشاري يوضح فائدة التدخين
تنتشر دائما التوعية والتحذير من أضرار السجائر ومدى خطرها البالغ على صحة المدخن، وضرورة الإقلاع عنها، إلا أن اليوم جاء الدكتور النشمي العنزي استشاري الصدرية والربو، ليوضح ما هي فائدة التدخين.
وقال العنزي خلال لقاءه التليفزيوني، إن الفائدة من التدخين هي ” كسر القلق ” لذلك الناس تتخذه كعادة وهو من أقدم العادات وكان يستخدم قديما لكسر حدة القلق فكانت هذه البداية والمدخل لاتخاذ هذه العادة السيئة.
يذكر أن التدخين لا يسبب مرض السمنة فأغلب المدخنين يكونوا رفيعي القوام، ويرجع هذا السبب لأن طعم مادة النيوكوتين المر والسيء الموجود في السجائر يفقد شهيتهم في تناول الأطعمة على عكس غير المدخنين.
د. النشمي العنزي .. استشاري صدرية وربو : هذه هي فائدة التدخين !! #برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/LYgTO0rhjT
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) December 15, 2017
غلاب[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه كنك تشجع الناس علا التدخين
التدخين يرفع ضغط الدم ويضعف التنفس ومع ذالك يكسر القلق عجيبة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39961 ] نشر منذ 36 دقيقة
التدخين مفتاح باب كل شر على المدخن ,,