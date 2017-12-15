بالفيديو.. استشاري يوضح فائدة التدخين

أماني الغامدي(صدى):

تنتشر دائما التوعية والتحذير من أضرار السجائر ومدى خطرها البالغ على صحة المدخن، وضرورة الإقلاع عنها، إلا أن اليوم جاء الدكتور النشمي العنزي استشاري الصدرية والربو، ليوضح ما هي فائدة التدخين.

وقال العنزي خلال لقاءه التليفزيوني، إن الفائدة من التدخين هي ” كسر القلق ” لذلك الناس تتخذه كعادة وهو من أقدم العادات وكان يستخدم قديما لكسر حدة القلق فكانت هذه البداية والمدخل لاتخاذ هذه العادة السيئة.

يذكر أن التدخين لا يسبب مرض السمنة فأغلب المدخنين يكونوا رفيعي القوام، ويرجع هذا السبب لأن طعم مادة النيوكوتين المر والسيء الموجود في السجائر يفقد شهيتهم في تناول الأطعمة على عكس غير المدخنين.