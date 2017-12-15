ميليشيا الحوثي تبيع قاعدة عسكرية مستهدفة بصنعاء.. وتخاطر بالدماء

فهمي محمد(صدى):

تستمر قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في عمليات السطو والنهب، لتصل إلى بيع قاعدة الديلمي العسكرية الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء، لاستخدامها كمربعات سكنية، الأمر الذي يشكل خطرًا مستقبليًا على المواطنين.

ونقلًا عن سكان محليين،قامت ميليشيات الحوثي بهدم أسوار قاعدة الديلمي الجوية العسكرية، المحاذية لمطار صنعاء الدولي، شمال العاصمة، وشرعت في بيع تلك المساحات الشاسعة لاستخدامها مربعات سكنية.

وأشار السكان إلى أنَّ ” القيادات الحوثية تعهدت للمشترين وضمنت لهم فتحَ شوارع إلى داخل القاعدة الجوية، التي باتت المساكن العشوائية في الأراضي المباعة لا تبعد عن المستودعات العسكرية للقاعدة سوى أقل من 20 مترًا ” .

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي سبق وقامت ببيع أراض عامة مملوكة للدولة، مثل حدائق، ومواقع مدارس، ومشاريع حكومية، لكن هذه المرة الأولي التي تتطرق فيها لبيع القواعد العسكرية، مثيرة شكوك في أذهان المواطنين بأنه تريد المتاجرة بدمائهم وتعريضهم للخطر، نظرًا لأن القاعدة الجوية مستهدفة من قبل طيران التحالف العربي.