بالفيديو.. طرق علاج الشيخوخة

أماني الغامدي(صدى):

تعددت العلاجات لإخفاء وإزالة تجاعيد الجلد وأثار الشيخوخة، بينهم المرطبات والزيوت الطبيعية ولكن أصبحت كل هذه المكونات المستخدمة لا تستمر طويلا ولا تجدي كثيرا تحديدا في عمر الشيخوخة.

قال الدكتور جمال جمعة استشاري الجراحة التجميلية خلال لقاءه في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: توجد بعض الطرق التي تعمل على ترطيب اليدين من الداخل، وتعد إبر هيالورونيك اسيد النوع الخفيف منها هي الأفضل لامتصاص الأنسجة، ولها أثر فعال في علاج ترطيب اليدين.

وكذلك إجراء عمليات حقن الدهون في اليدين، وهي عمليات أمنة تجري خلال نصف ساعة.