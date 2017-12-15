بالفيديو.. أم و3 أبناء في ظروف إنسانية صعبة

سالم المطيري(صدى):

تعيش أم مع ثلاثة أطفال معاقين إعاقة كامل، في ظروف معيشية وإنسانية صعبة؛ بعد إهمال والدهم لهم.

وأثرت الإعاقة على نمو البنتان والولد، وهم في أعمار كبيرة؛ ما جعلهم يبدون في أعمار أصغر كثيرا من أعمارهم الحقيقية.

ووثق الفنان فايز المالكي الحالة الإنسانية للأسرة من خلال فيديو، تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا مساعدتهم نظرا لظروفهم الصعبة.

وأكدت الأم، وهي مطلقة، صرف الشؤون الاجتماعية لهم سيارة؛ ولكن استولى عليها الزوج، كما أنه لم يستكمل لهم متطلبات الحساب البنكي.

