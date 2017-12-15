الكشف عن عدد الموقفين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت سجلات الموقوفين في سجون رئاسة أمن الدولة، المتمثلة في المديرية العامة للمباحث، تهمة 5311 موقوفا من 38 جنسية مختلفة، في أحداث إرهابية وجرائم تمس الأمن الوطني في المملكة.

وبلغ عدد الموقوفين في القضايا الأمنية والإرهابية 5311، وذلك في آخر تحديث لسجلات الموقوفين في سجون المباحث الخمسة، حيث تشكلت 5 جنسيات الأكثر توقيفا، وكانت النسبة الأكبر للمملكة بعدد 4437 موقوفا، ومن اليمن بـ 317، ثم 214 موقوفا سوري الجنسية، و88 باكستانيا، إضافة ل 59 موقوفا مصريا.

وتنوعت حالات الموقوفين قضائيا ونظاميا ما بين إجراءات التحقيق، ومدانين ينفذ بحقهم الحكم الصادر من الجهات العدلية، أو محكوم خاضع للاستئناف.

وتتيح البوابة الإلكترونية، ” نافذة تواصل ” معلومات كاملة عن الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية تمس الأمن الوطني، إضافة للإجراءات النظامية المتخذة حيال كل موقوف.