بالصور.. القبض على 399 مخالفا لنظام الإقامة والعمل بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، فجر الخميس، القبض على 399 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، من جنسيات مختلفة.

كما ألقت القبض على عدد من المطلوبين في قضايا جنائية، وتم تسلميهم إلى مركز الإيواء بالشميسي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأكدت الجهات الأمنية على استمرارها في تتبع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة في أنحاء المدينة، سعيا لتحقيق أهداف حملة وطن بلا مخالف.

