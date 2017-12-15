بالصور.. القبض على 399 مخالفا لنظام الإقامة والعمل بالعاصمة المقدسة
ألقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، فجر الخميس، القبض على 399 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، من جنسيات مختلفة.
كما ألقت القبض على عدد من المطلوبين في قضايا جنائية، وتم تسلميهم إلى مركز الإيواء بالشميسي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكدت الجهات الأمنية على استمرارها في تتبع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة في أنحاء المدينة، سعيا لتحقيق أهداف حملة وطن بلا مخالف.
القرشي[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 3 دقائق
الأفارقة استحلوا الوطن وعاثوا فيها فسادآ إلا القلة القليلة جدآ منهم .
نتمنى من حكومتنا رعاها الله أن تشدد عليهم جميع الإجراءات حتى عند دخولهم للحج او العمرة لأن
اغلبهم يأتون للملكة ليس بقصد الحج ولا العمرة وإنما بقصد العمل والتربح من جرائمهم القذرة .