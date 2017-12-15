مارادونا: ” الجزيرة ” لعب كما لو كان ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

قال أسطورة كرة القدم، الأرجنتين دييغو مارادونا، عن مباراة الجزيرة وريال مدريد الأربعاء الماضي، في بطولة كأس العالم للأندية، ” شاهدت المباراة.. لم يلعب ريال بشكل جيد بينما لعب الجزيرة كما لو كان ريال مدريد، كل لاعب من ريال كان يريد تسجيل هدف ولعبوا باستعجال ” .

وأضاف الأسطورة: ” كان الجزيرة قريباً من مضاعفة تقدمه، قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الشوط الثاني لينفرد بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد ستة أهداف ” .

وتابع: ” كريستيانو لاعب مذهل، وما يعجبني فيه هو قدرته على الحسم، ويظهر دائماً عندما يحتاج إليه الفريق ومنذ (الهولندي يوهان) كرويف لم أشاهد لاعبا بهذه القدرات ” .

وأكد مارادونا أن ” ريال مدريد لا يمر بأفضل حالاته هذا الموسم، وأنه كان بحاجة لتعزيز صفوفه بضم المهاجم كيليان مبابي الذي انتقل في الصيف إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو ” .

يذكر أن، ريال مدريد فاز على نظيره الجزيرة الإماراتي 2/1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، الأربعاء الماضي.