دراسة: الواي فاي والموبايل يسببان الإجهاض

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية علمية حديثة، أن واي فاي والهواتف المحمولة تزيد من خطر تعرض النساء الحوامل للإجهاض بنسبة 50% تقريباً.

ووجدت الدراسة، أن الإشعاع غير المؤين في المجال المغناطيسي، والذي ينتج أيضاً من خطوط الكهرباء وأبراج شبكات الموبايل، يسبب ضغطا على الجسم، مما يؤدي إلى الضرر الجيني الذي يمكن أن يسبب اجهاض النساء الحوامل.

وأظهرت الدراسة الأمريكية أن أولئك المعرضات لمستويات عالية من الإشعاعات أكثر عرضة لفقدان طفلهن من النساء المعرضات لمستويات منخفضة منها.

وأوضحت دراسات سابقة أن الإشعاعات المنبعثة من الموبايل والواى فاى، ترتبط بمرض بالسرطان، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بدراسة تأثيرها على حالات الحمل.