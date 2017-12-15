اقتصادي مشيدًا بدور القيادة: الأقوال تحولت إلى أفعال على أرض الواقع

عادل الحربي(صدى):

أكد الخبير الاقتصادي ” فضل البوعينين ” أهمية المبادرات المعلنة على تحفيز القطاع الخاص، واستعادة رونق الاقتصاد الوطني.

وأشار الخبير إلى استفادة قطاع الإسكان من الدعم المعلن للقطاع الخاص، من خلال مبادرتي دعم القروض السكنية ومبادرة دعم تقنيات البناء؛ حيث تُساهم بشكل مباشر في تخفيض تكاليف البناء، ودعم قطاع الإنشاءات، وتطوير آليات البناء، وخلق منتجات سكنية حديثة بتكاليف أقل.

وأوضح دعم مبادرة الصادرات في نمو القطاع الخاص؛ من خلال فتح فرص جديدة أمامه بتسهيلات أكثر، إضافة لدعم قطاع الإنتاج وتسهيل تصدير منتجاتها ومعالجة كل المعوقات التي تواجهه.

وذكر مساعدة مبادرة دعم المشروعات الإستراتيجية في ضمان استدامة المشروعات الكبرى؛ حيث ستطرح وفق منظومة متكاملة تحقق السرعة في التنفيذ بجودة عالية وتكلفة عادلة.

وأشاد بدور سمو ولى العهد قائلا: ما نراه اليوم متحققًا سمعناه من الأمير محمد بن سلمان منذ إطلاق مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، وهذا يؤكد أن الوعود والأقوال تحولت إلى أفعال على أرض الواقع، وهذا يعزز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة.

والجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ساميًا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.