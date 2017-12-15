6 فوائد الشوكولاتة.. أهمها زيادة الخصوبة

واشنطن(صدى):

تحتوي الشوكولاتة على فوائد صحية متعددة متعلقة بالقلب والخصوبة وتحسين الحالة المعنوية، وأوضحت إحدى الدراسات الكمية المناسبة التي يحتاجها الجسم.

إليك أهم ما أثبتته الدراسات:

الخصوبة: يفضل للنساء التي تحاولن الحمل، تناول كميات قليلة من الشوكولاتة، بينما الرجال فينصح بتناول كميات كبيرة من الشوكولاتة لاحتوائها على الزنك والنحاس وهما من المعادن المفيدة لنشاط الحيوانات المنوية وزيادة الخصوبة.

الذاكرة: أشارت دراسات أمريكية وإيطالية أن تناول كمية قليلة من الشوكولاتة لمدة خمس أيام يوميا يفيد في تحسين الذاكرة ويقي من الخرف بينما أثبتت دراسة أسترالية أن تناول الشوكولا يحسن القدرات المعرفية الإدراكية والقدرة على التحليل.

القلب: أوضحت دراسة دانمركية أمريكية أن أكل الشوكولا يقلل خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بنسبة 20%، وتعمل على تحسين تدفق الدم، وخفض الكولسترول وتنظيم ضغط الدم، لذلك ينصح بتناول 65 و 168 غراما في الأسبوع من الشوكولا.

البشرة: تحتوي الشوكولاتة على فيتامين ” إي ” ومضادات للأكسدة تعطي للبشرة نضارة تقلل من مظاهر الشيخوخة.

الأنيميا: تعمل الشوكولاتة على الوقاية من فقر الدم والأنيميا لاحتوائها على نسبة من الحديد والنحاس.

المغذيات: تحتوي الشوكولاتة بالحليب على الكالسيوم والبروتين وفيتامينات ” أ ” و ” سي ” و ” إي ” و ” د ” ، وعلى الفسفور والحديد والزنك.