اختبارات ” قياس ” تصدم الخريجين.. وتخالف التوجيهات

حمود العنزي(صدى):

سادت موجة غضب كبيرة من الخريجين والخريجات، المتقدمين على اختبار كفايات الرياضيات للعام الحالي بسبب صعوبة الاختبارات، واصفين إياه بأنه تعجيزي.

وتداول الطلاب فيما بينهم عن مدى صعوبة الامتحان وخروجه عن الإطار العام، وعدم قياسه لكفاءة مستوى الخريج المؤهل للعمل من عدمه.

وأضاف أحد الخريجين في استياء: ” جلوسنا في منازلنا في انتظار الوظيفة أفضل من تعشيمنا بتجاوز الاختبار ” .

وناشد عدد من أولياء الأمور تدخل المسؤولين، والنظر في منهجية اختبارات المركز الوطني للقياس، وضرورة التسهيلات وعدم زيادة المعاناة والضغط على المواطنين.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قد ألقى يوم الاربعاء، كلمة تحت قبة الشورى، شدد فيها على المسؤولين أهمية مشاركة المواطن في التنمية وعلى ضرورة تسهيل إجراءاته.