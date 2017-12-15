بالصور.. سفراء التحالف العربي في موقع عرض حطام الصواريخ الإيرانية

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي لسفارة المملكة في الولايات المتحدة، على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، اليوم الجمعة، صورا لسفراء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في موقع عرض حطام الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المملكة من قبل ملشيا الحوثي التابعة لإيران في الرابع من نوفمبر الماضي.

وضمت الصور كلا من السفير السعودي الأمير خالد بن سلمان، وسفراء الإمارات واليمن والبحرين ومصر والسودان، بهدف دعم عروبة اليمن ضد التدخل الإيراني.

يذكر أن، الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت أمس في نيويورك صوراً تثبت دعم إيران لمليشيات الحوثي في اليمن.

