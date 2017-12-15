لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة المندق تعقد اجتماعها الثاني

إبراهيم الزهراني(صدى):

عقدت لجنة إصلاح ذات البين وفروعها بمحافظة المندق أمس، اجتماعها الثاني، بحضور محافظ محافظة المندق رئيس اللجنة صالح بن محمد القلطي، وذلك بقاعة الاجتماعات في المحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لمحافظ المندق رئيس اللجنة، رحب فيها بالحضور مبيناً دور الإصلاح بين الناس ومعالجة القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأسرية التي تحتاج تدخل أهل الحل والصلاح.

بعدها تحدث نائب رئيس اللجنة رئيس محكمة المندق الشيخ ماجد بن جرادي الذي بدوره بيّن الإصلاح بين الناس واحتساب الأجر من عند الله عز وجل في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، مشيراً إلى أن المبدأ الديني يحثنا على السعي في الإصلاح وتوجيه الناس نحو التسامح وصفاء النفوس.

عقب ذلك استمع الحضور لمداخلات أعضاء اللجنة موضحين أبرز المعوقات التي قد تحد من أعمال اللجنة ووضع الحلول والمعالجات بتوجيه من نائب رئيس اللجنة الذي قدم بعض الملاحظات والحلول والأفكار لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى معالجة.